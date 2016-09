Journalist Gary Webb (Jeremy Renner) ist einer unglaublichen Verschwörung auf der Spur: Angeblich ist der US-Geheimdienst CIA jahrelang in Drogengeschäfte mit Nicaragua involviert gewesen, um so die Contra-Rebellen im Kampf gegen die Regierung zu unterstützen. Immer tiefer dringt der Reporter in den Geheimdienst-Sumpf vor und gefährdet nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Familie. - Brisante Polit-Hochspannung nach einem wahren Fall. In Google-Kalender eintragen