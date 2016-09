Motorvision.TV 04:25 bis 04:50 Magazin Motorcycles Neue Einsteigerbikes von Triump und BMW D 2016 Stereo 16:9 Merken Kaum einer steht so für den Mythos der Motorradmarke Triumph wie Steve McQueen. Der Schauspieler und Rennfahrer wäre heute sicherlich gespannt auf das brandneue Einstiegsmodell Street Twin, mit dem sich die britischen Traditionsmarke gegen zunehmende Konkurrenz bei nostalgischen Motorrädern behaupten will. Klassisches Design vereint das 900 ccm-Modell aus thailändischer Produktion mit modernster Technik. Wie sich die neue Triumph Street Twin als Einstiegsmodell der Bonneville-Baureihe bei Testfahrten in Valencia bewährt, zeigt unser Fahrbericht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Motorcycles

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 454 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 259 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 184 Min. The Green Mile

Filme

RTL II 02:10 bis 05:35

Seit 144 Min.