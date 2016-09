Motorvision.TV 14:00 bis 14:30 Magazin Perfect Ride Fahrgefühl D 2013 Stereo 16:9 Merken Rein äußerlich machen bei Wagen etwas her - keiner verbirgt seine sportlichen Ambitionen. Beim Ford Focus ST 5 Turnier wird durch Spoiler, Breitreifen, lackierte Bremssättel, ST-Logos, vor allem aber durch das mittig platzierte Auspuffrohr und dem aufregenden Motorsound schnell klar, mit diesem Wagen soll die Familie gar nicht verreisen, sondern Papa will am Sonntag auf die Autobahn - und zwar allein! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride