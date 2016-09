Motorvision.TV 10:05 bis 10:30 Dokumentation Stunt Heroes Motorrad Abschuss D 2014 Stereo 16:9 Merken Ein neuer Test für die Stuntleute der Firma Action Concept. Sie sollen einen spektakulären Motorradflug mit anschließendem Crash in ein Auto umsetzen. Selbst für einen Stuntman wäre das viel zu gefährlich. Darum lässt sich Stuntkoordinator Ramazan Bulut etwas einfallen und baut eine Kanone, die das Motorrad abschießen soll. Nur: Hat sie genug Power, um das Motorrad schnell und ausreichend weit in die Luft zu schleudern? Das Ergebnis überrascht selbst unsere hartgesottenen Stunt Heroes! Eine spannende Reportage aus der Welt der Filmstuntleute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stunt Heroes