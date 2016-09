Heimatkanal 00:25 bis 00:55 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Der Vierzehnender D 1980 Stereo Merken Karl Tönies, ein westfälischer Geschäftsmann, betreibt in Oberbayern ein landwirtschaftliches Gut und empört sich, dass ihm ein Sechzehnender gewildert wurde. Fröschl begibt sich auf die Pirsch. Als unterdessen Kettwig beweisen soll, dass in einer Gaststätte schwarz gekauftes Wild verwendet wird, weiß Wanninger als einziger, dass beide Fälle überhaupt nichts miteinander zu tun haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Steiner) Karl Schönböck (Graf von Amstätt) Werner Rundshagen (Schulte-Brauxel) Friedrich von Thun (Alexander) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Theo Mezger Drehbuch: Manfred D. Lisson Musik: Eugen Thomass