Sky Comedy 22:20 bis 00:05 Komödie Die Trauzeugen AG USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken In zwei Wochen soll Doug (Josh Gad) vor den Traualtar treten, um seine Traumfrau Gretchen (Kaley Cuoco-Sweeting) zu heiraten. Dabei gibt es nur ein Problem: Der Einzelgänger hat einfach keinen Freund, der die Rolle des Trauzeugen übernehmen könnte. Da engagiert er den professionellen Trauzeugenvermittler Jimmy (Kevin Hart). Doch die skurrilen Kandidaten, die Jimmy antreten lässt, sind so gar nicht nach Dougs Geschmack. - Herrlich überdrehter Hochzeits-Klamauk mit "Ride Along"-Star Kevin Hart in Höchstform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Hart (Jimmy Callahan / Bic) Josh Gad (Doug Harris) Kaley Cuoco (Gretchen Palmer) Ken Howard (Ed Palmer) Cloris Leachman (Oma Palmer) Jenifer Lewis (Doris Jenkins) Mimi Rogers (Lois Palmer) Originaltitel: The Wedding Ringer Regie: Jeremy Garelick Drehbuch: Jeremy Garelick, Jay Lavender Kamera: Bradford Lipson Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12