RTL Crime 20:15 bis 21:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Attentäter USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 13: Nachdem es Bobbi und Hunter gelungen ist, die Spur von Malick bis Russland zu verfolgen, werden sie in ein Mordkomplott verwickelt. Malick will mithilfe der Russen einen Aufenthaltsort für die Inhumans errichten - doch Malick hat weitaus finstere Pläne im Sinn. Die Situation eskaliert soweit, dass sich der US-Präsident einschaltet. Nach dieser Mission wird sich für das Team vieles für immer verändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Paul Zbyszewski Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12