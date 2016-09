RTL Crime 15:40 bis 16:25 Abenteuerserie Sindbad Der Fluch GB 2012 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 1: Sindbads Großmutter gibt ihrem Enkel die Schuld am Tod seines Bruders. Er flüchtet sich daraufhin auf ein Schiff im Hafen und steuert an Bord der "Providence" seinem ersten Abenteuer auf hoher See entgegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elliot Knight (Sinbad) Marama Corlett (Rina) Elliot Cowan (Gunnar) Estella Daniels (Nala) Junix Inocian (Cook) Dimitri Leonidas (Anwar) Naveen Andrews (Lord Akbari) Originaltitel: Sindbad Regie: Andy Wilson Drehbuch: Jack Lothian Kamera: Gavin Finney Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 6