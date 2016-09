RTL Crime 13:55 bis 14:45 SciFi-Serie Humans Eine von uns USA, GB, S 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Die Synths befinden sich unter der Kontrolle von Hobb, er will die von ihnen ausgehende Bedrohung für immer auslöschen. Nur ein letztes Puzzleteilchen fehlt ihm, eines - das für ihn undenkbar erscheint. Die Familienmitglieder der Hawkins realisieren, welche Rolle die Synths in ihrem Leben spielen und entschließen sich, gegen den übermächtigen Gegner anzukämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Francis Andrews (Frances Walker's Aide) Jonathan Aris (Robert) Emily Berrington (Niska) Paul Blackwell (Police man) Stephen Boxer (Dr. David Elster) Ruth Bradley (DI Karen Voss / Beatrice) Lucy Carless (Mattie Hawkins) Originaltitel: Humans Regie: China Moo-Young Altersempfehlung: ab 16