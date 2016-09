Sky Cinema 02:40 bis 04:35 Filme Kill the Messenger USA 2014 Nach einer Vorlage von Gary Webb, Nick Schou 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Journalist Gary Webb (Jeremy Renner) ist einer unglaublichen Verschwörung auf der Spur: Angeblich ist der US-Geheimdienst CIA jahrelang in Drogengeschäfte mit Nicaragua involviert gewesen, um so die Contra-Rebellen im Kampf gegen die Regierung zu unterstützen. Immer tiefer dringt der Reporter in den Geheimdienst-Sumpf vor und gefährdet nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Familie. - Brisante Polit-Hochspannung nach einem wahren Fall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Renner (Gary Webb) Rosemarie DeWitt (Sue Webb) Ray Liotta (John Cullen) Barry Pepper (Russell Dodson) Oliver Platt (Jerry Ceppos) Michael Sheen (Fred Weil) Andy Garcia (Norwin Meneses) Originaltitel: Kill the Messenger Regie: Michael Cuesta Drehbuch: Peter Landesman Kamera: Sean Bobbitt Musik: Nathan Johnson Altersempfehlung: ab 12

