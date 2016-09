Goldstar TV 22:00 bis 01:00 Show Tanzparty Spezial: Wiesnhits D 2016 Stereo 16:9 Merken Wenn in München wieder die "Schickeria" besungen wird und "Ein Stern, der deinen Namen trägt" am Himmel steht, dann kann das nur eines bedeuten - es ist wieder Oktoberfest. Und da heißt es auch in der "Tanzparty" auf GoldStar TV: die Krüge hoch! Mit Altbewährtem von Michael Holm und Andreas Gabalier, aber auch Neuem, wie dem Youtube- Hit 'Die immer lacht', ein heißer Favorit auf den Wiesnhit 2016. U.a. mit: Voxxclub, Hubert von Goisern, Olaf Henning, Hermes House Band, Jürgen Drews, Stoakogler, Helene Fischer, Jörg Bausch, Axel Fischer, Boney M., Drafi Deutscher, Tony Marshall, Lou Bega, Seiler und Speer, Marianne Rosenberg, Roy Orbison, Andreas Gabalier, Anna Maria Zimmermann, Donikkl. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tanzparty Spezial