Sky Action 03:20 bis 04:55 Horrorfilm Cabin Fever USA 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach ihrer letzten Collegeprüfung wollen fünf Freunde (u.a. Rider Strong, Jordan Ladd) in einer Waldhütte eine Woche lang abfeiern. Doch statt Sex, Joints und Spaß steht bald totaler Horror auf dem Programm: Ein fleischfressendes Virus verwandelt Menschen in Matsch, und die Bewohner der Gegend machen bald Jagd auf die schockierte Gruppe. - Deftiger Horror-Überraschungshit mit Schocks für Hartgesottene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rider Strong (Paul) Jordan Ladd (Karen) James DeBello (Bert) Cerina Vincent (Marcy) Joey Kern (Jeff) Arie Verveen (Henry, der Einsiedler) Giuseppe Andrews (Hilfssheriff Winston) Originaltitel: Cabin Fever Regie: Eli Roth Drehbuch: Eli Roth, Randy Pearlstein Kamera: Scott Kevan Musik: Angelo Badalamenti, Nathan Barr Altersempfehlung: ab 18

