Sky Action 23:25 bis 01:20 Actionfilm Outlander USA, D 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Norwegen im 8. Jahrhundert: Raumschiffpilot Kainan (James Caviezel) stürzt mit seinem Transporter mitten im Reich der Wikinger ab. Dabei entwischt ihm das gefangene Monster Moorwen, das in der nahen Siedlung prompt ein Blutbad anrichtet. Krieger Wulfric (Jack Huston) macht Kainan dafür verantwortlich und nimmt ihn gefangen. Aber bald wird den Nordmännern klar, dass sie alleine nichts gegen die Bestie ausrichten können. Mit vereinten Kräften ziehen Kainan und die Krieger in den Kampf gegen Moorwen. - "Predator" meets "Der 13. Krieger": James Caviezel als knallharter Alienjäger in einem wuchtige Mix aus Sci-Fi-Spektakel und Wikingerabenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (Kainan) Sophia Myles (Freya) Jack Huston (Wulfric) John Hurt (Hrothgar) Ron Perlman (Gunnar) Cliff Saunders (Boromir) Patrick Stevenson (Unferth) Originaltitel: Outlander Regie: Howard McCain Drehbuch: Dirk Blackman, Howard McCain Kamera: Pierre Gill Musik: Geoff Zanelli Altersempfehlung: ab 16