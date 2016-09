Sky Action 19:20 bis 20:55 Actionfilm Transporter - The Mission (Extended Director's Cut) F, USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anscheinend eine leichte Übung für den "Transporter" Frank Martin (Jason Statham): Diesmal soll er in Miami ein Kind nur ein paar Tage sicher zur Schule bringen. Dass der Kleine von einem ausgebufften Drogenkartell benutzt und entführt wird, bringt Frank in Rage. Er beschließt, der Narko-Gang kräftig in die Suppe zu spucken. - Noch härter, noch explosiver: Produzent Luc Besson und Martial-Arts-Meister Corey Yuen sorgen in dem Hit-Sequel wieder für kugelschnelle Action. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Frank Martin) Alessandro Gassman (Gianni) Amber Valletta (Audrey Billings) Katie Nauta (Lola) Matthew Modine (Mr. Billings) Jason Flemyng (Dimitri) Keith David (Stappleton) Originaltitel: Transporter 2 Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Mitchell Amundsen Musik: Alexandre Azaria Altersempfehlung: ab 16