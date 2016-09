Sky Action 07:35 bis 09:00 Horrorfilm Die Sehnsucht der Falter CDN, IRL 2011 Nach dem Roman von Rachel Klein 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit ihr Vater Selbstmord beging, hat es Rebecca (Sarah Bolger) am Mädcheninternat von Brangwyn schwer. Zum Glück kann sie sich auf ihre Freundin Lucy (Sarah Gadon) stets verlassen. Bis die geheimnisvolle Ernessa (Lily Cole) auftaucht und beginnt, ihr Lucy abspenstig zu machen. Als Lucy immer mehr kränkelt und sich an der Schule schreckliche Unglücksfälle häufen, keimt in Rebecca ein schrecklicher Verdacht: Ernessa ist ein Vampir! - Stimmungsvoller Grusel für "Twilight"-Fans, mit wunderbar altmodischer Atmosphäre und starken Darstellerinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lily Cole (Ernessa) Sarah Gadon (Lucy) Sarah Bolger (Rebecca) Judy Parfitt (Mrs. Rood) Scott Speedman (Mr. Davies) Valerie Tian (Charley) Melissa Farman (Dora) Originaltitel: The Moth Diaries Regie: Mary Harron Drehbuch: Mary Harron Kamera: Declan Quinn Musik: Lesley Barber Altersempfehlung: ab 16

