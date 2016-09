Sky Cinema Hits 21:55 bis 23:35 Komödie Vicky Cristina Barcelona USA, E 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Amerikanerinnen Vicky und Cristina verbringen ihren Sommerurlaub im sonnigen Barcelona. Während die bodenständige Vicky mit einem New Yorker Geschäftsmann verlobt ist, hätte Cristina nichts gegen ein Abenteuer einzuwenden. Die offene Art der Spanier steckt die beiden Frauen schließlich an. Und als sie den attraktiven Künstler Juan kennen lernen, sind sie nicht abgeneigt, sich von ihm zu einem Wochenendtrip aufs Land einladen zu lassen. Doch das Idyll gerät ins Wanken, als Juans heißblütige Ex-Frau Maria Elena plötzlich auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Johansson (Cristina) Rebecca Hall (Vicky) Javier Bardem (Juan Antonio Gonzalo) Penélope Cruz (Maria Elena) Patricia Clarkson (Judy Nash) Kevin Dunn (Mark Nash) Chris Messina (Doug) Originaltitel: Vicky Cristina Barcelona Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen Kamera: Javier Aguirresarobe Altersempfehlung: ab 6