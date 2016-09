Sky Cinema Hits 11:20 bis 13:35 Drama Flags of Our Fathers USA 2006 Nach dem Buch von James Bradley und Ron Powers 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 2. Weltkrieg: Während einer erbarmungslosen Schlacht gegen die Japaner hissen US-Soldaten eine Flagge auf der Pazifikinsel Iwo Jima. Das Foto, das dabei entsteht, macht die GIs zu Helden. Gefeiert touren drei von ihnen (Ryan Phillippe, Adam Beach, Jesse Bradford) durch die USA. Für den unfassbaren Schrecken, der hinter dem Bild steckt, interessiert sich jedoch niemand. - Es gibt keine Helden: Eastwoods Anti-Kriegs-Meisterwerk. Bewegend, hart und tiefgründig, nominiert für 2 Oscars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (John "Doc" Bradley) Adam Beach (Ira Hayes) Jesse Bradford (Rene Gagnon) John Benjamin Hickey (Keyes Beech) John Slattery (Bud Gerber) Barry Pepper (Mike Strank) Jamie Bell (Ralph "Iggy" Ignatowski) Originaltitel: Flags of Our Fathers Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Paul Haggis, William Broyles Jr. Kamera: Tom Stern Musik: Clint Eastwood Altersempfehlung: ab 12