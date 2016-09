Zwei magische Glückskekse stellen das Leben der stets gestressten Psychotherapeutin Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) komplett auf den Kopf. Sie erwacht am nächsten Tag im Körper ihrer rebellischen Tochter Anna (Lindsay Lohan) und diese in ihrem. Ausgerechnet jetzt steht für Tess ihre Hochzeit und für Anna ein wichtiges Rockkonzert an. - Temporeiche Körpertausch-Komödie, die mit hervorragenden Darstellerinen für köstliche Familienunterhaltung sorgt. In Google-Kalender eintragen