MGM 23:25 bis 01:05 Actionfilm Ninja, die Killermaschine USA 1981 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-Soldat Cole (Franco Nero) wurde in Japan zum Ninja-Kämpfer ausgebildet. Er kommt seinem Freund Frank (Alex Courtney) auf den Philippinen zu Hilfe, der von Gangstern bedroht wird. Die Verbrecher engagieren ebenfalls einen Ninja, der Cole den Garaus machen soll. - Knallhartes Kampfkunst-Duell mit Ex-"Django" Franco Nero. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franco Nero (Cole) Susan George (Mary Anne) Sho Kosugi (Hasegawa) Christopher George (Venarius) Alex Courtney (Frank) Will Hare (Dollars) Zachi Noy (Siegfried Schultz) Originaltitel: Enter the Ninja Regie: Menahem Golan Drehbuch: Dick Desmond Kamera: David Gurfinkel Musik: Laurin Rinder, W. Michael Lewis Altersempfehlung: ab 18