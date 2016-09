MGM 21:50 bis 23:25 Actionfilm Prime Target - Jagd auf die Bombenleger USA 1989 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Polizistin Juanita fällt einem Bombenanschlag auf eine Kaufhaus zum Opfer. Kurz zuvor war schon eine Kollegin auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Sergeant Kelly Mulcahaney (Angie Dickinson) übernimmt die Ermittlungen. Sie findet heraus, dass beide Polizistinnen gegen Benachteiligung im Dienst geklagt hatten. Sitzt der Mörder also in den eigenen Reihen? - Fürs Fernsehen inszenierter Polizeifilm mit Angie Dickionson und David Soul von "Starsky und Hutch". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Dickinson (Sgt. Kelly Mulcahaney) Joe Bologna (Manza) David Soul (Armetage) Yaphet Kotto (Brown) Joe Regalbuto (Tom Jansen) Jo Anderson (Megan McGuire) Dennis Creaghan (O'Brian) Originaltitel: Prime Target Regie: Robert E. Collins Drehbuch: Robert E. Collins Kamera: Anthony Richmond Musik: Chris Boardman Altersempfehlung: ab 12