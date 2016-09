MGM 20:15 bis 21:50 Komödie Charlie Chan und der Fluch der Drachenkönigin USA 1981 Nach einer Story von Jerry Sherlock Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Serienkiller treibt in San Francisco sein brutales Unwesen. Der Polizeichef sucht Rat beim pensionierten Meisterdetektiv Charlie Chan (Peter Ustinov). Gemeinsam mit seinem Enkel Lee (Richard Hatch) nimmt sich der Altmeister des Falles an und hat schon bald eine Spur. - Witzige Wiederbelebung der klassischen Kinofigur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Ustinov (Charlie Chan) Lee Grant (Mrs. Lupowitz) Angie Dickinson (Drachenkönigin) Richard Hatch (Lee Chan Jr.) Michelle Pfeiffer (Cordelia Farenington) Brian Keith (Polizeichef) Roddy McDowall (Gillespie) Originaltitel: Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen Regie: Clive Donner Drehbuch: David Axlerod, Stan Burns Kamera: Paul Lohmann Musik: Patrick Williams