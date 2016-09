MGM 17:00 bis 18:25 Krimi Hitman - In der Gewalt der Entführer USA 1988 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der neunjährige Travis (Harley Cross) wird Zeuge eines Mordes. Die Mafia will wissen, was der Junge gesehen hat und setzt die Killer Cohen (Roy Scheider) und Tate (Adam Baldwin) auf ihn an. Die entführen den Kleinen, um ihn dem Syndikat zu übergeben. Auf dem Weg nach Houston versucht das Kind, die Gangster gegeneinander auszuspielen. - Spannender Entführungsthriller, der fast ausschließlich im Auto spielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Scheider (Cohen) Adam Baldwin (Tate) Harley Cross (Travis Knight) Cooper Huckabee (Jeff Knight) Suzanne Savoy (Martha Knight) Marco Perella (George) Tom Campitelli (Fred) Originaltitel: Cohen & Tate Regie: Eric Red Drehbuch: Eric Red Kamera: Victor J. Kemper Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 16