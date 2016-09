MGM 13:50 bis 14:50 Western Alarm in Fort Bowie USA 1957 Stereo 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Da Kavallerie-Leutnant Davenport aufgrund einer Verletzung unzurechnungsfähig wurde, muss der junge Sergeant Wade (Chick Conners) das Kommando über die Truppe übernehmen. Der Weg führt durch gefährliches Apachengebiet. Das in der Nähe liegende Fort Bowie scheint Sicherheit zu bieten. Was die Soldaten nicht wissen: Das Fort wurde bereits von den Rothäuten verwüstet. - Kurzer (60 Minuten), dafür aber recht harter Indianerwestern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Connors (Sergeant Wade McCoy) John Smith (Reynolds) Susan Cummings (Ellen Carter) Lisa Montell (Tula) George N Neise (Lt. Jonathan Davenport) Robert Knapp (Barrow) Eddie Little Sky (Johnny Dogwood) Originaltitel: Tomahawk Trail Regie: Lesley Selander Drehbuch: David Chandler Kamera: William Margulies Musik: Les Baxter Altersempfehlung: ab 16