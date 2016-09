MGM 12:15 bis 13:50 Drama Chattahoochee USA 1989 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Aus finanzieller Not läuft Kriegsveteran Emmet (Gary Oldman) Amok. Er hofft auf den Tod durch Polizeikugeln, um Frau und Kind durch die Versicherungssumme zu helfen. Doch er überlebt und wird als Psychopath in ein Gefangenen-Camp eingewiesen. Dort beobachtet Emmet unglaubliche Grausamkeiten, begangen von den Wärtern an ihren wehrlosen Opfern. - Ambitioniertes Knastdrama mit einer Glanzleistung von Schauspiel-Chamäleon Gary Oldman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Oldman (Emmett Foley) Dennis Hopper (Walker Benson) Frances McDormand (Mae Foley) Pamela Reed (Earlene) Ned Beatty (Dr. Harwood) M. Emmet Walsh (Morris) William De Acutis (Missy) Originaltitel: Chattahoochee Regie: Mick Jackson Drehbuch: James Hicks Kamera: Andrew Dunn Musik: John Keane Altersempfehlung: ab 18