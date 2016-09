Sky Nostalgie 03:05 bis 04:45 Melodram Und der Regen verwischt jede Spur D, F 1972 20 40 60 80 100 Merken Die 18-jährige Christine (Anita Lochner) verliebt sich in den französischen Studenten Alain (Alain Noury). Gegen den Willen ihres Vaters beschließt sie, mit Alain nach Frankreich zu reisen. Ihr Geliebter erscheint jedoch nicht am vereinbarten Treffpunkt. Der Industriellensohn Martin (Malte Thorsten) liest Christine von der Straße auf. Eine Begegnung mit Folgen. - Ergreifende Romanze nach der Novelle "Schneesturm" von Alexander Puschkin. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alain Noury (Alain) Anita Lochner (Christine) Wolfgang Reichmann (Luba) Malte Thorsten (Martin) Eva Christian (Karin) Ruth-Maria Kubitschek (Irene) Konrad Georg (Bankdirektor) Originaltitel: Und der Regen verwischt jede Spur Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Michel Gast, Manfred Purzer Kamera: Jerzy Lipman Musik: Erich Ferstl Altersempfehlung: ab 16

