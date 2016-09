Norditalien im 14. Jahrhundert. Der gelehrte Franziskanermönch William von Baskerville (Sean Connery) und sein Novize Adson (Christian Slater) werden in ein Benediktinerkloster gerufen. William soll dort eine Mordserie unter den Mönchen klären. Des Rätsels Lösung scheint in der Bibliothek zu liegen. - Historien-Action hinter Klostermauern, mit viel Atmosphäre und wuchtigen Bildern. In Google-Kalender eintragen