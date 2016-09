Sky Nostalgie 16:05 bis 17:25 Abenteuerfilm Die goldene Horde USA 1951 Nach einer Vorlage von Harold Lamb 20 40 60 80 100 Merken Samarkand an der sagenumwobenen Seidenstraße, die gewaltige Goldene Horde des Dschingis Khan (Marvin Miller) rückt unheilvoll auf die Stadt der schönen Prinzessin Shalimar (Ann Blyth) zu. Auch in Europa ist man besorgt, Sir Guy of Devon (David Farrar) und seine Kreuzritter eilen der Regentin zu Hilfe, ein scheinbar aussichtsloser Kampf beginnt. - Liebevoll gespieltes Geschichtsepos mit opulenter Kulisse vor exotischem Hintergrund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ann Blyth (Prinzessin Shalimar) David Farrar (Sir Guy) George Macready (Shamane Tengri) Richard Egan (Gill) Peggie Castle (Lailee) Henry Brandon (Juchi) Howard Petrie (Tugluk) Originaltitel: The Golden Horde Regie: George Sherman Drehbuch: Gerald Drayson Adams Kamera: Russell Metty Musik: Hans J. Salter Altersempfehlung: ab 12