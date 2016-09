Sky Nostalgie 08:10 bis 09:40 Drama Verdammt die jungen Sünder nicht A 1961 SW 20 40 60 80 100 Merken Mit Hilfe des Jugendamts findet die 17-jährige Mutter Sylvia (Cordula Trantow) in eine bürgerliche Existenz zurück. Dagegen rebelliert die gleichaltrige Ruth (Corny Collins) gegen ihren strengen Vater und gerät in schlechte Gesellschaft. - Drama, das sich mit den Problemen Jugendlicher in den frühen 60er-Jahren auseinandersetzt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Cordula Trantow (Sylvia Reimers) Corny Collins (Ruth Jüttner) Werner Hinz (Oskar Jüttner) Magda Schneider (Vera Jüttner) Walter Wilz (Walter Dobel) Reiner Brandt (Pitt) Michael Heltau (Fred) Originaltitel: Morgen beginnt das Leben Regie: Hermann Leitner Drehbuch: August Rieger, Hermann Leitner, Wolfgang Schnitzler Kamera: Václav Vích Musik: Herbert Trantow Altersempfehlung: ab 16

