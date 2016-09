Zee.One 20:15 bis 22:15 Actionfilm Agent Vinod IND 2012 Nach einer Vorlage von Arijit Biswas, Sriram Raghavan HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod seines Freundes und Kollegen Rajan wird der Agent Vinod auf geheime Mission geschickt, um den Täter zu finden. Er entdeckt eine noch viel größere Verschwörung und bekommt es mit einer Terrororganisation zu tun. Eine packende Reise führt den unabhängigen Undercover-Agenten von Marokko über Lettland, von Indien direkt nach St. Petersburg und weiter. Mal muss er sich als Steward in einem Flugzeug ausgeben, mal seine Nachkampftechnik unter Beweis stellen. Dass die geheimnisvolle Ruby, die in Wahrheit für eine Terrororganisation arbeitet, sein Herz erobern könnte, hätte er nie gedacht. Sie droht ihm schließlich zum Verhängnis zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kareena Kapoor (Iram Parveen Bilal / Dr. Ruby Mendes / Josie) Saif Ali Khan (Agent Vinod) Adil Hussain (Colonel) Rajat Kapoor (Col. Iftekhaar) Ravi Kishan (Rajan) Gulshan Grover (Tehmur Pasha) Prem Chopra (David Kazaan) Originaltitel: Agent Vinod Regie: Sriram Raghavan Drehbuch: Arijit Biswas Kamera: C. K. Muraleedharan Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 12