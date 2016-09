Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Witse Pest B 2010 Merken Het lijk van Mike De Naeyer wordt uit het kanaal gevist. Het team komt al snel te weten dat Mike veel vijanden had in het bedrijf waar hij werkte. Iedereen wist dat hij een pestkop was die zijn collega's hard aanpakte. Het team weet echter niet wat de grootste opdracht is: de moordenaar vinden of hun chef intomen. Witse neemt zijn revalidatie absoluut niet ernstig en probeert het onderzoek naar zich toe te trekken. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hubert Damen (Commissaris Witse) Viv Van Dingenen (Tine Smets) Daan Hugaert (Romain Van Deun) Marc Stroobants (Rudy Dams) Dirk Tuypens (Hoofdcommissaris Peter Wijtinckx) Günther Samson (Stef Cooreman) Julie Bafort (Elke Moeyaert) Originaltitel: Witse Regie: Tom Goris Drehbuch: Hola Guapa