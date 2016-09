History 22:45 bis 23:10 Dokusoap Die Werkstatt-Helden In die Jahre gekommen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Stammkunde braucht Dannys Hilfe beim Restaurieren eines Road Runner von 1971, den er seiner Frau und seiner Stieftochter als Andenken schenken will, doch die Zeit hat ihre Spuren an dem Fahrzeug hinterlassen. Unterdessen begleichen Mike und Roli eine Rechnung per Faustschlag. Danny und Kevin sehen sich einen Monte Carlo von 1976 an, den sie gerne aufarbeiten und weiterverkaufen würden, aber das lohnt sich nur, wenn sie ihn für einen guten Preis bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12