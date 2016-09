History 20:15 bis 21:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Ausgeschildert USA 2015 Stereo 16:9 Merken Während er sich in einem alten Gemischtwarenladen in West Virginia umsieht, entdeckt Mike eine tolle Tabakreklame. Außerdem gerät er ins Schwitzen, als er ein riesiges altes Schild aus einer Ecke befreien will. Dennoch schaffen es die Jungs, ein Geschäft mit Louis dem "Schilder-Boss" zu machen, der sich bislang noch nie von einem einzigen Stück getrennt hat. Frank sucht einige Ölkannen zusammen und Mike begeistert sich für ein Stück amerikanischer Folklore. Unterdessen löst sich in Nashville die Hoffnung auf einen Gewinn durch den Verkauf eines Humidors in Rauch auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12