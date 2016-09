History 12:15 bis 13:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Eisige Gefahr USA 2012 Stereo 16:9 Merken Ein überfluteter Fluss droht Marty in den Bergen den Weg abzuschneiden. In Montana geht Toms Experiment mit einer wertvollen Bisonhaut schief. In North Carolina stellt Eustace währenddessen seine Erfindungsgabe auf die Probe, als er eigenhändig einen mit Holz betriebenen Truck zusammenbaut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12