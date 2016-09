National Geographic Wildlife 04:10 bis 04:55 Dokumentation Faszinierendes Kolumbien USA 2016 2016-10-01 21:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Land von paradiesischer Schönheit bildet die nördliche Spitze Südamerikas: Kolumbien. Es liegt unmittelbar am Äquator und grenzt sowohl an den Atlantik als auch an den Pazifik. Im Westen prägen die schwindelerregend hohen Gipfel der Anden das Landschaftsbild, während sich der gewaltige Amazonas und die Nebenflüsse des Orinoco durch den Süden schlängeln. Fest steht: Von trockenen Wüsten über dichte Regenwälder bis zu schneebedeckten Bergen bietet Kolumbien für Abenteurer und Naturliebhaber unglaublich viel zu entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Colombia (1x60 Cutdown)

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 450 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 255 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 180 Min. The Green Mile

Filme

RTL II 02:10 bis 05:35

Seit 140 Min.