National Geographic Wildlife 00:15 bis 01:00 Dokumentation Floridas Python-Jäger unterwegs Puerto Ricos Riesen GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Der ungewöhnlich frühe Wintereinbruch last die Fangquoten der Schlangenjäger weiter zurückgehen. Als dann auch noch der Versuch, ein Schlangennest auf einer Farm auszugheben, durch einen aufziehenden Sturm zunichte gemacht wird, fühlen sich die Experten urlaubsreif. Höchste Zeit für einen kleinen Bildungstrip nach Puerto Rico, wo über 40 einheimische und eingeschleppte Schlangenarten zu finden sind - darunter hochinteressante wie die seltenen puertoricanischen Boas, die eine besondere Jagdmethode entwickelt haben: Sie lassen sich in Höhlen von der Decke hängen, um sich die vorbeifliegenden Fledermäuse zu schnappen... Originaltitel: Python Hunters