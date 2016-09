National Geographic Wildlife 13:40 bis 14:30 Dokumentation Wild World Thailand: Juwel Südostasiens USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf dem Territorium des Königreichs Thailand erstrecken sich artenreiche Naturparadiese. In dichten Dschungeln leben hier nicht nur Tiger, Elefanten und Gibbons, es tummeln sich auch zahlreiche Reptilienarten. Eine ähnliche Vielfalt findet sich in den Gewässern vor der Küste des Landes. Die ausgedehnten Korallenriffe bilden eigene Ökosysteme, zu deren größten Bewohnern Haie, Mantarochen und Kraken zählen. Nat Geo Wild taucht mit "Wild World: Thailand - Juwel Südostasiens" in die faszinierende Welt von Thailands Flora und Fauna ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Living Edens