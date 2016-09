National Geographic Wildlife 12:05 bis 12:50 Dokumentation Die Tierarzt-Uni Kleine Hoffnung USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Studenten des ersten Jahres erwartet ein spannender Ausflug: Gemeinsam reisen sie zu einer Kamelfarm. Dort sollen sie Lamas und Alpakas behandeln. Die Kommilitonen im vierten Jahr sind schon ein Stück weiter: Während Aria einen ihrer alten Patienten wiedertrifft, der möglicherweise an Krebs erkrankt ist, nimmt Singen an einer OP teil. Sein Lieblingstier, das Pferd Victor, wird an einer Missbildung operiert. Unterdessen lernt Christina, was es heißt, Bereitschaftsdienst zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vet School