National Geographic 21:50 bis 22:40 Dokumentation Invasion Erde GB 2014 2016-10-03 09:50 Stereo 16:9 HDTV Zahlreiche UFO-Sichtungen stellen sich als falsch heraus. Entweder hatte sich jemand einen Scherz erlaubt, oder die Augenzeugen waren nicht vertrauenswürdig. Die Doku-Serie "Invasion Erde" berichtet von mysteriösen Fällen aus der ganzen Welt. Die Bewohner eines kanadischen Dorfes erzählen von einer Lichterkette, die sie am Himmel gesehen haben und die dann im Ozean verschwand. Außerdem wird von einem Vorfall aus Neuseeland berichtet, wo am helllichten Tag ein mysteriöses Objekt über den Himmel raste. Und im Iran sichteten Kampfpiloten ein buntes Lichtobjekt. Originaltitel: Invasion Earth