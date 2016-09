National Geographic 18:20 bis 19:10 Dokumentation Cars for Cash Innovationen GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Aufgabe für die beiden Teams lautet in dieser Woche jeweils einen Wagen zu finden, der bei seiner Markteinführung ausgetretene Pfade verließ und aus dem Rahmen fiel. Ben und Frankie sind schnell dazu entschlossen, auf das vierte Rad am Wagen zu verzichten. Sie holen sich einen Klassiker auf drei Rädern, den legendären Reliant Robin, der von 1973 bis 1981 gebaut wurde. George und Sheldon entscheiden sich hingegen für einen ökologischen Ansatz und wählen den Toyota Prius, das erste Fahrzeug, das die Hybrid-Technologie für den Massenmarkt anbot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Strippers: Cars for Cash