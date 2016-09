National Geographic 15:45 bis 16:40 Dokumentation Mega-Bauwerke Der intelligente Tunnel USA, GB, NZ 2012 Dolby 16:9 Merken Seit 2004 treibt die malaysische Regierung ein ehrgeiziges und weltweit einzigartiges Tunnelbauprojekt voran: Der "Stormwater Management and Road Tunnel", kurz SMART, verbindet Teile der Hauptstadt Kuala Lumpur und dient so der Verkehrsentlastung. Gleichzeitig erfüllt SMART seit der Fertigstellung 2007 noch eine weitere wichtige Funktion: Während die oberen beiden Ebenen des Tunnels für den Autoverkehr reserviert sind, wird durch die untere Ebene während der Monsunzeit Hochwasser abgeleitet. Die bei starkem Regen immer wieder über die Millionenmetropole Kuala Lumpur hereinbrechenden Sturzfluten gehören damit endgültig der Vergangenheit an. NATIONAL GEOGRAPHIC hat den Bau dieser architektonischen Meisterleistung mit der Kamera begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Megastructures