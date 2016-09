National Geographic 12:15 bis 13:05 Dokumentation Apokalypse Zweiter Weltkrieg Das Ende des Albtraums F 2008 2016-09-30 04:20 Dolby 16:9 HDTV Merken Im Juni 1944 landen alliierte Truppen in der Normandie und befreien Stück für Stück das von den Deutschen besetzte Frankreich. Auch in Italien rücken Amerikaner, Briten und Polen immer weiter vor. Die Schlacht um Monte Cassino zwischen Rom und Neapel im Frühjahr gehört zu den blutigsten Auseinandersetzungen des gesamten Krieges. Nahezu parallel zur Invasion in der Normandie erobern US-Marines im Pazifik die Insel Saipan und fügen Japan damit eine empfindliche Niederlage zu. In den Sommer 1944 fällt auch einer der dramatischsten Momente im Verlauf des Krieges: Am 20. Juli verübt die deutsche Widerstandsgruppe um den Offizier Claus Schenk Graf von Stauffenberg ein Attentat auf Hitler - vergeblich. Der Diktator überlebt, Stauffenberg und viele seiner Mitstreiter werden hingerichtet. Das millionenfache Morden geht weiter. Doch die Niederlage Deutschlands und Japans rückt immer näher. Weder der sich in Deutschland und Japan in schieren Wahnsinn steigernde Fanatismus, noch so genannte "Wunderwaffen" wie die deutschen Raketen V1 und V2 oder die Kamikaze-Einsätze japanischer Piloten können den Sieg der Alliierten aufhalten. Am 8. Mai 1945 endet der Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches. Und nach den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki strecken auch die Japaner am 2. September offiziell die Waffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Apocalypse: The Second World War