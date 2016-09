National Geographic Wildlife 05:45 bis 06:30 Porträt Die Dr. Pol Story USA 2015 2016-10-03 23:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Vom holländischen Bauernjungen zum weltberühmten Tierarzt: Die Lebensgeschichte von Dr. Jan Pol ist ebenso spannend wie sein täglicher Job. Ihren Anfang nahm sie 1942 mit seiner Geburt in den Niederlanden. Schon als kleiner Junge entdeckte Jan sein Interesse an Tieren. Bei seinem Auslandsstudium in den USA lernten er und seine heutige Frau Diane sich kennen - der Beginn einer Liebe und Geschäftspartnerschaft, die bis heute andauert. Denn auch während Jans Studienzeit an der Universität in Utrecht blieben die zwei in Kontakt und planten schließlich per Post ihre Hochzeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Incredible! the Story of Dr. Pol

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 292 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 52 Min.