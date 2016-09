ARTE 22:50 bis 23:40 Dokumentation Louboutin, High Heels aus Paris F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Jeder kennt sie, die roten Sohlen, das Markenzeichen seiner weltberühmten Schuhe, doch wenige kennen den Künstler dahinter - Christian Louboutin. In ihrem Film greift Farida Khelfa auf Interviews und Filmsequenzen zurück, um seinen einzigartigen Werdegang zu veranschaulichen. Denn 1964 wird er in Paris als Sohn einer einfachen bretonischen Familie geboren und ist nach drei Mädchen der ersehnte erste und dementsprechend verwöhnte Junge. Dunkler als seine Eltern und Schwestern, redet er sich ein, nicht der leibliche Sohn seiner Eltern zu sein, sondern aus dem alten Ägypten zu kommen ... Oft besucht er als Junge das Pariser Museum für afrikanische und ozeanische Kunst und macht dort seine erste Begegnung mit seiner zukünftigen Passion, den Frauenschuhen. Ein Schild mit einem durchgestrichenen Schuh mit Pfennigabsätzen gibt den Ausschlag. Schuhe mit ebensolchen Absätzen hat er zuvor noch nie gesehen und versteht nicht, warum sie das Parkett beschädigen und daher nicht getragen werden dürfen. So prägt sich das sehr grafische Bild tief in sein Gedächtnis ein, und er beginnt im Alter von 12 Jahren, Schuhe zu zeichnen und seine Idealvorstellung eines Frauenschuhs zu Papier zu bringen. Und genau das macht er noch heute - er hatte seine Berufung gefunden! Der Film zeichnet das Porträt eines passionierten, kreativen, modernen Mannes. Seine 1991 gegründete Marke genießt inzwischen internationalen Ruhm und ist mit über 70 Boutiquen überall auf der Welt vertreten. Auf seinem ägyptischen Segelboot, einer Felucke, auf die er sich gern zurückzieht, erzählt und zeichnet der Designer. In Paris, Mailand, London und New York ist er bei der Arbeit zu sehen, unter anderem bei der Schuhherstellung, der Vorbereitung einer Show, der Vernissage einer Ausstellung oder bei der Promotion eines Buches. Ein Blick hinter die Kulissen der Magie der roten Sohle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Louboutin, High Heels aus Paris Regie: Farida Khelfa