Krimi Kommissar Wallander Der Feind im Schatten GB, S, USA, D 2015 Die Diagnose ist ebenso eindeutig wie erschütternd: Alzheimer. Kurt Wallander muss nun damit klarkommen, dass sich sein Leben schon bald radikal ändern wird. Als er noch über die passenden Worte an seine Tochter Linda grübelt, kommt sie ihm mit einer weiteren besorgniserregenden Nachricht zuvor: Ihr Schwiegervater Håkan von Enke ist spurlos verschwunden. Wallander, obwohl wegen einer Unachtsamkeit vom Dienst suspendiert, macht sich Hals über Kopf auf die Suche nach ihm und erhält von Sten Norlander, einem alten Freund Håkans, einen hilfreichen Hinweis: Dieser berichtet von einem rätselhaften militärischen Zwischenfall in schwedischen Hoheitsgewässern in den 80er Jahren, bei dem von Enke als U-Boot-Kommandeur beteiligt war. Weil es keinen anderen Ansatzpunkt für Håkans Verschwinden gibt, folgt Wallander dieser weitzurückreichenden Spur. Im Zusammenhang mit der U-Boot-Affäre stößt er auf ein lang gehütetes Familiengeheimnis, von dem selbst der Sohn, Lindas Mann Hans, nichts wusste. War Håkan ein Spion, der die Mission der Marine damals torpedierte? Und welche Rolle kam dem geheimnisvollen Amerikaner Steven Wilson zu? Wallander kann gerade erste Indizien verknüpfen, als der plötzliche Tod von Håkans Frau Louise ihn vor neue Rätsel stellt. Sie wird an einem Seil hängend über dem See aufgefunden, und so deutet alles auf Selbstmord hin - aber warum hat sie dann keine nassen Füße? Ist sie ermordet worden? Bei seinen Ermittlungen muss Wallander nun mehr denn je nicht nur gegen den Mörder, sondern auch gegen seine eigene Krankheit kämpfen ... Ebenso tapfer wie unheroisch spielt Kenneth Branagh in der letzten Folge der Wallander-Filme den Protagonisten, der trotz der furchtbaren Erkrankung seinen letzten Fall lösen will. Schauspieler: Kenneth Branagh (Kurt Wallander) Jeany Spark (Linda Wallander) Terrence Hardiman (Hakan von Enke) Christopher Fairbank (Sten Norlander) Garrick Hagon (Steven Wilson) Harry Hadden-Paton (Hans von Enke) Ann Bell (Louise von Enke) Originaltitel: Wallander Regie: Ben Caron Drehbuch: Peter Harness Kamera: Lukas Strebel Musik: Natalie Holt