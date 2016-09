ARTE 13:40 bis 16:05 Drama Havanna USA 1990 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kuba, 1958: Der US-Amerikaner und Profi-Pokerspieler Jack Weil setzt nach Havanna über, wo er einen Zweitwohnsitz hat, aber eigentlich im Casino zu Hause ist. Bereits auf dem Schiff sitzt er mit dem Kapitän am Pokertisch, als ihn die geheimnisvolle Kubanerin Bobby um einen Gefallen bittet: Er soll den Revolutionären beim Schmuggeln von Funkgeräten helfen - gegen gute Bezahlung natürlich. Eine schöne Frau, gutes und vor allem schnelles Geld - Jack zögert nicht lange, und schon ist der ansonsten unpolitische Spieler in die kubanische Revolution verwickelt ... Von der Revolution und dem Ärger, den diese mit sich bringt, würde Jack gerne wieder lassen, nicht aber von der schönen Revolutionärin ... Eine turbulente Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des zu Ende gehenden Batista-Regimes, mit dem Dekor des glamourösen Havannas der Partys und Spielsalons, beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (Jack Weil) Lena Olin (Roberta "Boby" Duran) Alan Arkin (Joe Volpi) Tomas Milian (Menocal) Daniel Davis (Marion Chigwell) Tony Plana (Julio Ramos) Betsy Brantley (Diane) Originaltitel: Havana Regie: Sydney Pollack Drehbuch: Judith Rascoe, David Rayfiel Kamera: Owen Roizman Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12