Disney XD 10:05 bis 10:25 Trickserie Paket von X Eigentor / Die Maske USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV (a) Das neuste Alienpaket besteht aus Stickern, die nach dem Aufkleben Dinge miteinander vertauschen können. Als Dan versucht, mit diesen Hilfsmitteln in die Fußballmannschaft der Schule aufgenommen zu werden, erteilt Amanda ihm eine Lektion, indem sie seine Beine gegen alle möglichen anderen Dinge austauscht. (b) Durch Onkel Rorys Aufzeichnungen findet Dan heraus, dass sein neustes Paket ihm erlaubt, ein beliebiges Gesicht auf sein eigenes zu kopieren. Während Dan und Troll mit dem Paket herumspielen, reißt Copernicus die Aufzeichnungen an sich und bedroht damit die Welt. Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham, James Wootton