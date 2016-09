Disney XD 08:20 bis 08:40 Trickserie Pokémon Schwarz & Weiß - Abenteuer in Einall Dem Traum hinterher! J 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ash und seine Freunde reisen in dieser Staffel weiter durch die Einall-Region, nach Vertress Ctiy, um dort an der Einall-Liga teilzunehmen. Dabei begegnen sie anderen Pokémon, Trainern und jeder Menge Hindernissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 413 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 173 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 173 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 173 Min.