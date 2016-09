Disney XD 06:00 bis 06:20 Trickserie Die 7Z Der lange, lange Winter / Kleines Spinnchen riesengroß USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Die Düsterlichs haben Holger Hahn entführt und Jollywood mit einem Zauber belegt. Wenn Holger nicht bis zum Sonnenaufgang sein magisches Gackern vom Schlosstum verbreitet, wird der Frühling nie wieder kommen. (b) Die Düsterlichs sind der Meinung, dass die Königin Angst vor Spinnen hat, obwohl dies eigentlich auf Lord Steifgesäß zutrifft. So verwandelt Hildy ihren Grim in eine riesige Spinne, obwohl er selbst eine große Spinnenphobie hat. Im Kampf gegen die Riesenspinne müssen die 7 Zwerge zur Hilfe eilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The 7D Regie: Alfred Gimeno, Charles Visser, Jeff Gordon

