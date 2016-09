AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Ewige Feindschaft GB 2009 16:9 Merken Als ein Offizier des pakistanischen Nachrichtendienstes in London erstochen wird, erfahren Harry Pearce und Ros Myers, dass eine Gruppe von radikalen hinduistischen Nationalisten einen Terroranschlag in London plant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sagar Arya (Victor Chatterjee) Ashley Kumar (Ashok Veerkal) Imran Mirza (Offizier) Phaldut Sharma (Harish Dhillon) Peter Firth (Harry Pearce) Hermione Norris (Ros Myers) Nicola Walker (Ruth Evershed) Originaltitel: Spooks Regie: Edward Hall Drehbuch: James Dormer, David Wolstencroft Kamera: Damian Bromley Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16