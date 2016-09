AXN 10:10 bis 10:55 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Sterne in der Wüste CDN 2012 16:9 Merken Team One kann einen Bankraub verhindern. Doch nur eine der beiden Täterinnen wird erwischt. Die erst 16-jährige Sarah macht sich Sorgen um ihre entkommene Komplizin Maddie. Der Hintermann des Überfalls ist der skrupellose Pete Joris, der für seine Bande in erster Linie Straßenkinder rekrutiert, denen er sich zuerst als Wohltäter präsentiert, ehe er sie für seine kriminellen Zwecke benutzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) Hugh Dillon (Ed Lane) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Clé Bennett (Raf Rousseau) Olunike Adeliyi (Leah Kerns) Originaltitel: Flashpoint Regie: Stefan Pleszczynski Drehbuch: Adam Barken Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16